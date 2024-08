A dare gli ultimi aggiornamenti è il Comune di Palma Campania attraverso le pagine social.

Come possiamo leggere: “Un brutto risveglio quello della Città: le fiamme sono completamente domate e non sono presenti focolai. Dopo l ‘ordinanza della tarda mattinata con le prescrizioni comportamentali ora è emanata un’ulteriore ordinanza in cui è disposto lo sgombero di un appartenente ed inibito l’uso di parti di altre abitazioni in attesa che siano messi in sicurezza”.

Infatti dalle prime indiscrezioni, che emergono dalle indagine post incendio, le fiamme sarebbero partite da un primo capannone in cui erano presenti materiali ferrosi da una parte, mentre dall’ altra (il condizionale è d’obbligo ) pare fosse adibita a stireria, si sono poi propagate ad un deposito dolciario. Per quanto riguarda le abitazioni due in particolare sono finite lambite dalle fiamme e invase dai fumi: per una non ci sono danni strutturali e non è interessata all’interno dalle fiamme mentre l’altra (posta al di sopra del deposito dolciario) fortunatamente le fiamme non si sono propagate internamente ma d’obbligo ora gli accertamenti strutturali.

Leggiamo ancora: “Come già riportato è indetta con urgenza una cabina di regia coordinata dalle Prefettura, contestualmente è stato richiesto l’intervento dell’ ARPAC. Quest’ultima sarà impegnata in attività di campionamento, analisi e monitoraggio della qualità dell’aria e delle matrici ambientali al fine di tutelare la salute cittadina. Al momento sono in corso indagini per stabilire le dinamiche dell’ incendio metnre si sta provvedendo ad ispezionare i materiali presenti nei capannoni. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno operato affinché si scongiurasse il peggio. Come Amministrazione ci stringiamo alle famiglie residenti che hanno vissuto ore di terrore e sconforto.

L’impegno è quello di dare, laddove possa essere utile, un contributo a che sia fatta chiarezza ma soprattutto studiare misure idonee affinché episodi come questo non debbano ripetersi”.