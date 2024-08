Denis Mukwege, premio Nobel per la pace nel 2018, sarà a Pompei la mattina del 10 agosto, alle 11, a Pompei nella sala comunale Marianna Fornaro Contessa De Fusco in Longo, per un incontro su Pace diritti umani promosso dalla cooperativa sociale Il Tulipano impegnata da anni sui temi dell’inclusione e rispetto dei diritti delle persone con fragilità. L’iniziativa è accolta con favore dal sindaco della città degli Scavi Carmine Lo Sapio e dall’assessore alla Qualità della vita Catello Raimo che porteranno i saluti istituzionali.

“La città della Pace che ospita un premio Nobel per la Pace è un passaggio fondamentale per essere costruttori di Pace”. Così Lo Sapio che aggiunge: “il 19 settembre Pompei sarà protagonista del G7 della Cultura e con i grandi del mondo parleremo anche di pace. E’ un onore per la Città di Pompei ospitare il premio Nobel Mukwege”. Nell’ambito dell’incontro del 10 agosto saranno affrontati temi “delicati e complessi” grazie anche ai contributi di Giovanni Minucci, presidente de Il Tulipano, e Dino Angelaccio, presidente di Itria.

Mukwege sta portando avanti un tour mondiale per sensibilizzare cittadini e governi sulla condizione del popolo congolese, schiacciato tra guerre, sfruttamento delle risorse naturali e carestie. In particolare, da ginecologo si è specializzato nel curare le donne, spesso bambine, vittime di stupri di gruppo perpetrati da soldati e miliziani, anche minorenni, costretti dai signori della guerra a rompere il legame familiare violentando madri e sorelle. Mukwege porterà la sua testimonianza a Pompei, dove riceverà anche un premio prima di visitare il santuario mariano ed il suo campanile.