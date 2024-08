Un’importante innovazione nel campo della cardiologia è stata raggiunta all’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, dove è stato impiantato il pacemaker più piccolo al mondo, il Micra Tps (Transcatheter Pacing System). Questa tecnologia all’avanguardia promette di rivoluzionare il trattamento dei pazienti cardiopatici, offrendo un dispositivo più piccolo, sicuro ed efficace rispetto ai tradizionali impianti di pacemaker.

Il pacemaker Micra Tps si distingue per le sue dimensioni ridotte e per la sua tecnologia avanzata che elimina la necessità di fili, cateteri e incisioni nel torace. Come spiega Gianvito Manganelli, il cardiologo che ha eseguito l’intervento, il dispositivo “è una vera e propria cardiocapsula che non richiede la creazione di una tasca sottocutanea, riducendo così il rischio di complicanze potenziali associate alle procedure tradizionali”. Questo approccio minimamente invasivo non solo facilita l’intervento chirurgico, ma migliora significativamente il comfort e il recupero post-operatorio dei pazienti.

L’Unità di cardiologia interventistica dell’ospedale “Frangipane-Bellizzi” è inaugurata appena due mesi fa, ma è già riconosciuta come un centro di eccellenza per la qualità e la tempestività degli interventi cardiologici. Mario Ferrante, direttore generale della Asl di Avellino, ha espresso grande soddisfazione per il successo raggiunto, sottolineando che “l’unità è già diventata punto di riferimento per la qualità e la tempestività degli interventi”.

L’introduzione di tecnologie come il Micra Tps rappresenta un passo avanti significativo nella cura dei disturbi cardiaci, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo i rischi associati alle tecniche tradizionali. Questo traguardo è motivo di grande orgoglio non solo per l’ospedale e il personale medico coinvolto, ma anche per tutta la comunità locale che beneficia di strutture sanitarie all’avanguardia.

La cardiologia interventistica si conferma così un settore in continua evoluzione, in grado di offrire soluzioni sempre più innovative e meno invasive per i pazienti con patologie cardiache. L’impianto del pacemaker Micra Tps all’ospedale “Frangipane-Bellizzi” è un esempio lampante di come la medicina moderna stia avanzando verso trattamenti più sicuri ed efficaci, segnando un nuovo capitolo nella storia della cardiologia.