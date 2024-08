Negli ultimi tempi, le famiglie italiane hanno visto il loro potere d’acquisto diminuire, spingendo lo Stato e i Comuni a introdurre misure di supporto economico e una delle ultime novità è il Bonus Defiscalizzazione da 600 euro, un’agevolazione fiscale che offre un aiuto concreto a una categoria specifica di lavoratori. Ma chi può beneficiarne e come funziona esattamente?

Cos’è il Bonus Defiscalizzazione da 600 Euro?

Il Bonus Defiscalizzazione, che sostituisce il vecchio Bonus Sicurezza, è una misura destinata ai membri delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e della Capitaneria di Porto, sia per il personale civile che militare. Questo bonus non è erogato come un voucher o un accredito diretto sul conto corrente, ma si manifesta come una defiscalizzazione sulle imposte IRPEF e sulle addizionali comunali e regionali. Il risultato finale è un incremento di circa 600 euro nella busta paga dei beneficiari.

Come Funziona e Quando Viene Concesso?

Il bonus si applica alla fine dell’anno fiscale, con un accredito previsto per febbraio 2025, fino a un massimo di 610,5 euro. Questo importo verrà riconosciuto attraverso il conguaglio fiscale, ovvero la differenza tra le imposte versate e quelle effettivamente dovute. È importante notare che l’ammontare esatto del bonus dipenderà dall’imposta IRPEF versata: se questa è inferiore a 610,5 euro, anche il bonus sarà proporzionato.

A Chi Spetta?

Non tutti coloro che lavorano nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia o nella Capitaneria di Porto possono beneficiare del bonus. Per essere idonei, è necessario che il reddito ai fini IRPEF dell’anno precedente, ovvero il 2023, sia inferiore a 30.280 euro. Questo criterio di reddito limita l’accesso al bonus a una fascia specifica di contribuenti, garantendo che l’agevolazione vada a chi ne ha maggiormente bisogno.

Come Richiedere il Bonus

Il bonus non richiede una domanda formale: è applicato automaticamente attraverso il conguaglio fiscale a fine anno. Pertanto, i potenziali beneficiari devono solo assicurarsi di rientrare nei criteri di reddito e attendere l’accredito in busta paga nel 2025.

Il Bonus Defiscalizzazione da 600 euro rappresenta un aiuto concreto per i membri delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, specialmente in un periodo di difficoltà economica come quello attuale. Anche se limitato a una sola erogazione e a una specifica fascia di reddito, è un supporto benvenuto che contribuirà a rendere un po’ meno gravoso il carico fiscale per i beneficiari.