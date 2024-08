Un’ondata di sdegno e incredulità ha travolto la comunità di Afragola e il Santuario di Sant’Antonio, dopo la divulgazione di uno scandalo che coinvolge figure religiose di spicco. Il parroco della Basilica di Sant’Antonio da Padova, don Domenico Silvestro (51 anni), e il frate francescano Nicola Gildi (55 anni), sono stati sospesi dai loro incarichi ecclesiastici in seguito a gravi accuse di violenza sessuale e ricatti. La vicenda ha destato sconcerto tra i fedeli e la cittadinanza, come testimoniato dai commenti sulla pagina Facebook “La voce del Santo”, dove una fedele ha scritto: “C’è poco da chiarire: è una vergogna per Afragola”. La pagina ha anche esortato i seguaci di Sant’Antonio a pregare per tutte le persone coinvolte, evidenziando il dolore e la confusione della comunità.

Le Accuse

I due religiosi sono accusati di aver costretto giovani in condizioni di difficoltà economica a partecipare a orge, minacciandoli di privarli di aiuti essenziali come cibo e supporto economico. Tra le accuse, anche quella di concorso in rapina aggravata, per aver organizzato, tramite intermediari, il furto di cellulari contenenti prove compromettenti delle loro azioni.

Testimonianze Sconcertanti

Una delle vittime ha descritto come Padre Gildi usasse la sua posizione per organizzare incontri sessuali di gruppo. «Organizzavo questi incontri perché, altrimenti, non mi avrebbe aiutato con l’assicurazione, con il cibo, mi ricattava», ha confessato la vittima. Secondo la testimonianza, gli incontri erano pianificati tramite app di incontri come “Ciao Amigos” e “Tinder”. La vittima ha anche affermato di essere costretta a pagare i partecipanti, mentre il frate intratteneva rapporti sessuali con i ragazzi presenti.

Complici e Arresti

Oltre ai due religiosi, sono arrestati anche Danilo Bottino (20 anni) e Biagio Cirillo (19 anni), accusati di essere gli esecutori materiali della rapina ai danni di due uomini. Arrestati anche l’intermediario Antonio di Maso (43 anni) e l’organizzatore della rapina, l’imprenditore Giuseppe Castaldo (52 anni).