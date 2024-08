Un vasto incendio è scoppiato all’alba di oggi in una fabbrica tessile a via Vecchia Sarno a Palma Campania, in provincia di Napoli. Il rogo, divampato intorno alle 5:45, ha distrutto macchinari e prodotti all’interno dello stabilimento, situato in via Nuova Sarno 247. Le fiamme hanno coinvolto anche un deposito di oli sul retro della fabbrica, causando ulteriori danni. La fabbrica, tuttavia, è risultata priva di acqua dagli idranti, complicando le cose. Al momento è fornire l’acqua è Lincar Gas dove i pompieri hanno già riempito numerose autobotti.

Una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata nel cielo mentre le fiamme divoravano la struttura. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da vari distaccamenti della provincia di Napoli e Salerno, per domare l’incendio. Tra i primi a giungere sul luogo, la squadra APS 12 B dal distaccamento di Afragola, seguita dalla APS 9/B di Ponticelli e altre unità da Castellammare di Stabia e Nocera, con il supporto di mezzi speciali come autobotti, autoscale e carri schiuma.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, coordinate dal funzionario di guardia, l’architetto Alfonso Giglio, del Comando Provinciale di Napoli. Nonostante l’entità dell’incendio, fortunatamente non si registrano feriti, né persone coinvolte o evacuate.

L’origine dell’incendio rimane al momento sconosciuta, e non si esclude la possibilità di un atto doloso, anche se un corto circuito è l’ipotesi più probabile. Le autorità competenti stanno effettuando le prime indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.