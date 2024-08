Dopo una giornata di disagi, è stata riattivata la linea ferroviaria ad alta velocità (AV) Roma-Napoli, che ha subito una forte interruzione a causa di due incendi lungo il percorso. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che la circolazione dei treni sta riprendendo gradualmente, anche se con una riduzione di velocità.

Incendi sulla Linea AV: I Dettagli

Il primo incendio, di grandi dimensioni, si è verificato tra Salone e Anagni, causando danni alle barriere antirumore e a diversi cavi, compromettendo così la circolazione dei treni. Un secondo incendio è avvenuto tra Gricignano e Caserta, ma fortunatamente non ha provocato danni all’infrastruttura ferroviaria.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato determinante per spegnere entrambi gli incendi e consentire la ripresa graduale del traffico ferroviario. Tuttavia, i passeggeri hanno dovuto fare i conti con ritardi, limitazioni e cancellazioni di numerosi treni.

Assistenza ai Passeggeri e Ripresa della Circolazione

RFI ha potenziato l’assistenza ai passeggeri per gestire l’emergenza e minimizzare i disagi. Sebbene la circolazione stia gradualmente tornando alla normalità, si raccomanda ai viaggiatori di controllare lo stato dei treni prima di partire, poiché potrebbero verificarsi ulteriori ritardi.

Consigli per i Viaggiatori

Controlla gli aggiornamenti: Verifica lo stato del tuo treno tramite i canali ufficiali di RFI o le app dedicate prima di recarti in stazione.

Pianifica in anticipo: Considera eventuali ritardi o cambi di programma per non farti trovare impreparato.

Assistenza disponibile: Approfitta dell’assistenza potenziata disponibile nelle stazioni per ricevere informazioni aggiornate e supporto in caso di necessità.

L’incidente sottolinea l’importanza di mantenere le infrastrutture in sicurezza, soprattutto durante i mesi estivi, quando il rischio di incendi è più elevato. La linea AV Roma-Napoli è una delle arterie più importanti per il trasporto ferroviario in Italia, e la sua interruzione ha un impatto significativo su migliaia di viaggiatori ogni giorno.