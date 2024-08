È trascorso ormai un mese dall’apertura della voragine al Corso Carlo Alberto, e la situazione sembra ancora lontana da una risoluzione. L’enorme buco, apertosi il 18 luglio all’altezza del civico 130, continua a essere una preoccupazione costante per i residenti, i commercianti e gli automobilisti della zona, soprattutto con l’arrivo delle piogge autunnali. L’area interessata è stata prontamente recintata, impedendo il transito tra Grumo e Casandrino e causando notevoli disagi alla comunità locale.

L’origine del Problema

La voragine ha richiesto l’immediato sgombero delle famiglie che risiedevano nel vecchio stabile, adiacente al punto critico. Fin dall’inizio, la situazione ha destato grande apprensione tra i cittadini, che temono ulteriori crolli e un possibile aggravamento delle condizioni, specie con l’arrivo delle piogge. “Un flusso cospicuo di pioggia potrebbe causare l’allargamento della voragine e il verificarsi di nuove criticità nella zona degli scavi”, denunciano i residenti in un comunicato, evidenziando il rischio che l’acqua piovana penetri nei bypass aperti, aggravando ulteriormente la situazione.

La Risposta delle Autorità

Il sindaco Rosa Marrazzo non è rimasta in silenzio di fronte alle preoccupazioni espresse dalla comunità. In una nota ufficiale, il primo cittadino ha spiegato che le prime misure adottate sono finalizzate alla messa in sicurezza dell’area e alla sistemazione delle famiglie sgomberate. “Abbiamo richiesto l’intervento di un geologo per valutare la situazione e agire nel miglior modo possibile. La relazione tecnica, pervenuta l’8 agosto, è prontamente inviata alla Regione, alla quale abbiamo richiesto un finanziamento per il riempimento della voragine”, ha dichiarato Marrazzo.

Il 9 agosto sono avviate tutte le procedure necessarie per l’appalto dei lavori, con la pubblicazione del bando sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione). Tra 222 ditte con i requisiti necessari, ne sono selezionate cinque, dalle quali sarà scelta l’azienda incaricata di procedere ai lavori.

Prossimi Passi e Monitoraggio Continuo

L’apertura delle buste è prevista per oggi, con l’immediato avvio dei lavori di riempimento della voragine. Tuttavia, sarà necessario attendere un periodo di assestamento prima di poter riaprire la strada al traffico. Inoltre, il sindaco ha chiesto alla società Acquedotti di effettuare la pulizia di caditoie e chiusini, per evitare che le acque pluviali contribuiscano a ulteriori danni.