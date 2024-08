Una ventisettenne di Milano soccorsa in mare ai “Bagni della Regina Giovanna” dopo aver subito un trauma alla schiena. L’incidente, le cui circostanze sono ancora da chiarire, ha richiesto un intervento complesso da parte dei militari della Sala Operativa della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto sia mezzi nautici che personale via terra. La M/V CP858 di Capri e la M/V CP542 di Sorrento, già in servizio per il pattugliamento del litorale, sono mobilitate per il recupero della giovane. Il personale medico del 118 è imbarcato su un mezzo della Guardia Costiera e trasportato sul luogo dell’incidente.

Dopo le valutazioni mediche iniziali, la ragazza è recuperata in mare e imbarcata sulla M/V CP858. È stata poi trasportata al porto di “Marina Piccola” a Sorrento e affidata alle cure del personale sanitario per il trasporto all’ospedale di Sorrento. Data la natura del trauma, le operazioni di recupero sono state particolarmente delicate, con particolare attenzione all’immobilizzazione e alla sicurezza dell’infortunata.

Sotto la direzione della Direzione Marittima di Napoli, prosegue l’Operazione Mari e Laghi Sicuri 2024, mirata a garantire la sicurezza del traffico diportistico nell’ampio tratto di competenza dell’Autorità Marittima di Castellammare di Stabia. La Guardia Costiera continuerà a monitorare attentamente la situazione per assicurare che le attività turistiche e ricreative si svolgano in sicurezza e nel rispetto delle normative.