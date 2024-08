Sul Mediterraneo è in fase di rimonta un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, destinato a influenzare il clima dell’Europa centrale e, progressivamente, anche dell’Italia. Tuttavia, nella giornata odierna, un residuo afflusso di correnti settentrionali, richiamate da una depressione sui Balcani, continuerà a portare variabilità atmosferica sui rilievi dell’estremo Sud Italia. Altrove, il tempo si farà sempre più stabile con un progressivo aumento delle temperature.

Fine Settimana Sotto il Segno dell’Anticiclone

Durante il weekend, l’anticiclone sarà il protagonista assoluto, garantendo condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e un aumento significativo delle temperature. Si prevede un caldo intenso, particolarmente inusuale per la fine di agosto. Questo picco di calore sarà particolarmente avvertito in molte città italiane.

Incremento dell’Instabilità al Nord Italia

Nonostante il dominio dell’anticiclone, sul finire di domenica un fronte atlantico potrebbe lambire il Nord Italia. Questo porterà un aumento dell’instabilità atmosferica, specialmente sulle Alpi e, in misura minore, sull’alta Pianura Padana, con possibili temporali entro sera.

Allerta Caldo: 9 Città da Bollino Rosso

Oggi e domani, ben 9 città italiane sono state classificate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, indicativo del massimo livello di allerta per ondate di calore. Le città interessate sono: Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma e Trieste. Domenica, invece, il numero di città in allerta rossa scenderà a 2, con Bari e Perugia che continueranno a registrare temperature elevate.

Raccomandazioni per la Popolazione

Con l’intensificarsi delle temperature, è fondamentale adottare misure di prevenzione per evitare i rischi legati al caldo eccessivo, come colpi di calore e disidratazione, specialmente per le categorie più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. È consigliabile limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, bere abbondantemente e indossare abiti leggeri.