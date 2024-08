Google Maps ha rivoluzionato il modo in cui esploriamo il mondo, rendendo accessibili paesaggi, strade e informazioni geografiche con pochi clic. Tra le sue funzionalità più utilizzate c’è la Street View, che consente di esplorare virtualmente intere città, inclusi dettagli come abitazioni e strade. Tuttavia, negli Stati Uniti, alcune abitazioni appaiono “sfocate” su Google Maps. Questa scelta è spesso legata a motivi di privacy e sicurezza, ma l’efficacia di questa pratica è dibattuta.

La Sfocatura delle Abitazioni su Google Maps: Una Tattica Contro i Ladri?

Alcuni residenti del sud della California hanno richiesto a Google di oscurare le loro abitazioni su Street View, sperando di dissuadere i ladri dall’entrare nelle loro case. L’idea alla base di questa tattica è semplice: nascondere dettagli chiave come porte, finestre e sistemi di allarme per rendere la casa meno attraente ai potenziali malintenzionati.

Secondo un articolo di ABC News, questa pratica ha trovato un certo consenso, soprattutto tra chi vive in zone più colpite dai furti. Tuttavia, non tutti gli esperti sono d’accordo sull’efficacia di questa misura.

Il Parere degli Esperti: Un Boomerang Inatteso?

Juan Guevarra Torres, un esperto tecnologico intervistato da Fox26, sostiene che oscurare la propria abitazione su Google Maps possa offrire solo un falso senso di sicurezza. Torres sottolinea che questa pratica potrebbe addirittura attirare l’attenzione dei ladri, incuriosendoli su ciò che potrebbe essere nascosto dietro la sfocatura. In altre parole, invece di proteggere la casa, potrebbe segnalare che c’è qualcosa di prezioso da nascondere, trasformandosi in un boomerang per la sicurezza.

I Numeri dei Furti e l’Importanza della Consapevolezza

Negli Stati Uniti, il dipartimento di giustizia ha rilevato che nel 2019 meno dell’1% delle case è stato vittima di rapine. In Italia, secondo una ricerca Censis, i furti in appartamento nel 2022 sono stati circa 135mila, un aumento del 7,2% rispetto al 2021. Sebbene i numeri siano inferiori rispetto all’inizio del decennio, il furto in appartamento resta il reato che più spaventa gli italiani.

Nonostante le preoccupazioni, rimuovere la propria abitazione da Google Maps è un processo relativamente semplice, ma è importante considerare se davvero questa scelta possa offrire la protezione desiderata.

Il Ruolo dei Social Network: Un’Arma a Doppio Taglio

Se Google Maps e altre tecnologie digitali possono essere utilizzate dai ladri, i social network rappresentano una nuova frontiera. Molte persone condividono frammenti della loro vita quotidiana su piattaforme come Instagram, spesso con geolocalizzazione attiva. Questo comportamento, sebbene comune, può esporre gli utenti a rischi, poiché fornisce informazioni dettagliate su dove si trovano e cosa stanno facendo in tempo reale.

Una ricerca condotta da Verisure e Skuola.net ha rivelato che il 52% degli intervistati utilizza regolarmente la geolocalizzazione nei post sui social media. Questo atteggiamento, soprattutto tra i più giovani, aumenta la vulnerabilità ai furti.