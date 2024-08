Un grave episodio di rapina si è verificato ieri mattina nel quartiere di via Principe di Piemonte, a Frattamaggiore. Un anziano di 83 anni è stato aggredito e derubato della pensione appena prelevata presso l’Atm del locale ufficio postale. La vittima, che aveva ritirato una somma di 500 euro, si stava dirigendo a piedi verso la sua abitazione in via Meucci quando è stato seguito e aggredito da un giovane a bordo di uno scooter.

L’anziano, dopo aver effettuato il prelievo e una breve sosta per giocare una schedina, non si era accorto di essere pedinato. Il malvivente lo ha avvicinato nei pressi dell’ingresso della centrale Tim, intimandogli di consegnare il denaro e minacciandolo di essere armato, sebbene non abbia mostrato alcun’arma. Nonostante le minacce, il pensionato ha cercato di resistere, ma il rapinatore ha rapidamente frugato nelle sue tasche, sottraendogli l’intera somma prelevata.

Nel tentativo di fermare il criminale, l’anziano si è aggrappato al motorino dello scippatore, cadendo violentemente a terra e procurandosi ferite lacero-contuse alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni, sebbene non gravi, hanno richiesto un trattamento medico per le ferite riportate.

La vicenda ha immediatamente attivato le forze dell’ordine. Una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore è stata la prima a raggiungere il luogo dell’aggressione, mentre le indagini sono state avviate dal comando di Grumo Nevano, sotto la supervisione del comandante Gennaro d’Alesio. I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il percorso coperto dall’anziano per identificare il responsabile della rapina.