La tragica morte di Giuseppe Grieco, il bambino di Castellammare di Stabia deceduto a Ferragosto dopo un tuffo in piscina presso un agriturismo di Vico Equense, ha portato all’iscrizione di due persone nel registro degli indagati. Si tratta dei gestori della struttura, ora sotto inchiesta per omicidio colposo, un atto dovuto per consentire il proseguimento delle indagini.

La Procura di Torre Annunziata sta esaminando le circostanze che hanno portato alla tragedia, e gli esiti dell’autopsia, attesi nelle prossime settimane, saranno fondamentali per chiarire le cause della morte del piccolo Giuseppe. Sebbene ancora non ci siano certezze, le prime ipotesi suggeriscono che il bambino possa aver subito un malore fatale.

Mentre i carabinieri continuano a indagare sull’accaduto, la comunità di Castellammare di Stabia si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe. I funerali si terranno domani mattina alle 9 nella chiesa del Santissimo Salvatore nella zona di Scanzano. In segno di rispetto e solidarietà, il sindaco Luigi Vicinanza ha proclamato per domani il lutto cittadino.

Questo drammatico episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che ora attende con ansia i risultati delle indagini per comprendere meglio come si sia potuta verificare una simile tragedia.