La comunità di Castellammare di Stabia è in lutto per la tragica scomparsa di Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni annegato ieri nella piscina di un agriturismo a Vico Equense. Questa sera, a partire dalle ore 19, la parrocchia Sant’Agostino della città stabiese ospiterà una veglia di preghiera per ricordare il piccolo Giuseppe e sostenere la sua famiglia in questo momento di dolore.

Il messaggio che circola sui social media per invitare i fedeli all’iniziativa è toccante e semplice: “Signore, ti affidiamo il nostro dolore”. Un invito che ha toccato il cuore di molti, spingendo la comunità a unirsi in preghiera per una vita spezzata troppo presto.

Le Indagini in Corso

Nel frattempo, le autorità continuano a indagare sulle circostanze della tragedia. La piscina dove Giuseppe ha perso la vita è posta sotto sequestro dai carabinieri, e la sua salma è trasferita all’obitorio dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in attesa dell’autopsia che dovrà fare chiarezza sulle cause del decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino, che sapeva nuotare, si sarebbe tuffato in piscina, ma dopo pochi istanti è stato visto privo di sensi. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi genitori e il bagnino della struttura. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori e l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare: il piccolo non ha mai ripreso conoscenza.

Ipotesi di Congestione

L’autopsia sarà fondamentale per determinare se la morte del bambino sia causata da un malore, come una possibile congestione, o da altre cause. La congestione, che può verificarsi quando ci si immerge in acqua subito dopo aver mangiato, potrebbe essere una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, ma per avere risposte certe si dovranno attendere i risultati dell’esame autoptico.

La Comunità si Stringe Attorno alla Famiglia

La tragica morte di Giuseppe ha scosso profondamente la comunità di Castellammare di Stabia e non solo. La veglia di preghiera organizzata per questa sera rappresenta un momento di raccoglimento e solidarietà, un modo per stare vicini alla famiglia del piccolo in un momento di dolore indescrivibile.