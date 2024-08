Una giornata che doveva essere di festa e spensieratezza si è tragicamente conclusa con la morte di Giuseppe Grieco, un bambino di 7 anni originario di Castellammare di Stabia. Giuseppe è annegato questa mattina nella piscina di un agriturismo a Vico Equense, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso, ma le circostanze esatte della tragedia sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Il medico legale ha effettuato i primi accertamenti sul posto, coadiuvato dai carabinieri della compagnia di Sorrento. La Procura di Torre Annunziata ha subito aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso, ordinando il sequestro della salma. Il corpo del piccolo Giuseppe è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia per chiarire i numerosi dubbi che avvolgono questa drammatica vicenda.

La notizia della morte del piccolo ha profondamente scosso la comunità di Castellammare di Stabia. Il sindaco Luigi Vicinanza ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia di Giuseppe attraverso un messaggio sui social media. “Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Non ci sono parole per quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia. Questo è il momento del silenzio e del cordoglio”, ha scritto il sindaco, annunciando anche la decisione di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata in Villa Comunale.

Questa tragica perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità e sottolinea ancora una volta l’importanza di vigilare con attenzione su situazioni che possono improvvisamente trasformarsi in tragedie. Nei prossimi giorni, l’autopsia disposta dal magistrato potrebbe fornire risposte cruciali sulle cause del decesso, portando maggiore chiarezza su quanto accaduto al piccolo Giuseppe.