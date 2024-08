Una giornata di Ferragosto che doveva essere all’insegna del relax e della gioia si è trasformata in una tragedia presso l’agriturismo Castanito di Vico Equense, in provincia di Napoli. Giuseppe Grieco, un bimbo di soli 7 anni proveniente da Castellammare di Stabia, ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre si trovava nella piscina della struttura.

I Dettagli della Tragedia

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, intervenuti prontamente sul posto, il piccolo Giuseppe, nonostante sapesse nuotare, si è tuffato in piscina e, per motivi ancora sconosciuti, è subito soccorso dal bagnino e dai genitori. I tentativi di rianimazione sono purtroppo vani, e il bimbo è deceduto.

Indagini in Corso

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulle cause della tragedia. Al momento, non ci sono indagati e l’ipotesi di omicidio colposo è una delle piste esplorate. La salma di Giuseppe è stata sequestrata e trasportata all’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Nelle prossime ore, sarà conferito l’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia, che potrebbe fornire indicazioni cruciali sulle cause del decesso, comprese eventuali condizioni mediche preesistenti o congestioni.

Il Dolore della Comunità

La scuola frequentata dal piccolo, l’IC2 Panzini, ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social media, condividendo il dolore per la perdita del giovane alunno della II A primaria del plesso Salvati. In un messaggio commosso, la comunità scolastica ha descritto Giuseppe come un dono prezioso e ha promesso di mantenere vivo il suo ricordo, supportando i suoi compagni e la sua famiglia nei momenti difficili. “Ciascuno dei nostri ragazzi è un dono prezioso da consegnare alla vita, oggi, con enorme dolore, dobbiamo dire addio al nostro amato Giuseppe, troppo presto portatoci via”, si legge nel post.