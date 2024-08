Un tragico incidente ha scosso la comunità di Sant’Anastasia. Un bambino di 5 anni, identificato con le iniziali C.M., è precipitato dal secondo piano di un appartamento situato in via Donizetti, 6. L’incidente è avvenuto giovedì sera, e il bambino è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Dettagli dell’Intervento Medico

All’ospedale, il piccolo C.M. è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante la notte, eseguito da un team multidisciplinare composto da un neurochirurgo, un radiologo interventista e un chirurgo generale. La procedura si è resa necessaria a causa di una lesione alla milza, che è stata trattata con embolizzazione. Al momento, il bambino è ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime, con prognosi riservata.

Circostanze dell’Incidente

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, la caduta del bambino appare come un tragico incidente domestico. In casa, al momento dell’incidente, erano presenti la nonna e il fratellino di 8 anni. La madre del bambino si trovava al lavoro, mentre il padre lavora all’estero. La nonna ha immediatamente soccorso il nipote e, insieme ai passanti accorsi, ha chiamato il 118. L’ambulanza è arrivata tempestivamente e ha trasportato il bambino all’ospedale in codice rosso.