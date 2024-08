Un episodio inquietante è stato denunciato mercoledì pomeriggio da una turista in vacanza sull’isola di Ischia. La giovane donna, una 25enne che soggiorna in un albergo nel comune di Forio, ha riferito ai carabinieri di essere stata vittima di molestie sessuali nella notte precedente. La denuncia è arrivata dopo che la turista è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore.

Il Racconto della Vittima

Secondo quanto riportato dalla 25enne, l’aggressione sarebbe avvenuta ad opera di uno sconosciuto che l’avrebbe avvicinata e molestata. La giovane ha raccontato di essere stata palpeggiata dall’uomo, ma fortunatamente è riuscita a sfuggire all’aggressore. Visibilmente scossa dall’accaduto, la donna ha successivamente accusato un malore, che l’ha costretta a recarsi presso l’ospedale Rizzoli per ricevere le cure necessarie.

Le Indagini in Corso

I carabinieri, informati dell’accaduto, hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce su quanto accaduto. Al momento, le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui la 25enne ha riferito di essere stata aggredita. Questi filmati potrebbero rivelarsi cruciali per identificare l’aggressore e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Un’Isola Sotto Choc

La notizia ha sconvolto la comunità locale e i numerosi turisti presenti sull’isola. Ischia, rinomata meta turistica, è solitamente considerata un luogo sicuro per i visitatori, e questo episodio di violenza ha destato grande preoccupazione. Le autorità stanno lavorando senza sosta per assicurare il responsabile alla giustizia e ripristinare la tranquillità sull’isola.