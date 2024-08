L’incontro previsto oggi a Palazzo San Giacomo tra la vicesindaca Laura Lieto, gli assessori Teresa Armato (Attività produttive) e Antonio De Iesu (Legalità), e i titolari dei chioschi di Napoli è annullato a causa di un grave episodio di intimidazione.

Durante il presidio dei manifestanti in piazza Municipio, un giornalista presente per raccogliere notizie sull’incontro è oggetto di toni oltraggiosi e atteggiamenti aggressivi da parte dei manifestanti. In risposta a questo comportamento inaccettabile, l’Amministrazione Comunale ha deciso di cancellare l’incontro come segno di solidarietà verso il giornalista e di condanna verso qualsiasi forma di prevaricazione nei confronti della stampa.

In una nota ufficiale, il Comune di Napoli ha espresso il proprio disappunto per quanto accaduto, ribadendo l’importanza di difendere e tutelare la libertà di stampa, considerata un pilastro fondamentale per la democrazia:

“Sono sempre da stigmatizzare con forza i toni e l’atteggiamento di prevaricazione nei confronti della libera stampa, da difendere e tutelare per il ruolo indispensabile che svolge”, si legge nel comunicato.

L’Amministrazione ha inoltre dichiarato di essere disposta a riprogrammare l’incontro con i titolari dei chioschi in futuro, ma solo quando i toni e le condizioni permetteranno un confronto civile e costruttivo. Questo episodio sottolinea la necessità di mantenere un dialogo rispettoso e pacifico, soprattutto in situazioni di tensione, per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni e la tutela dei diritti fondamentali.