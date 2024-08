La 149ª edizione della Festa dei Gigli di Brusciano, evento di rilevanza culturale e religiosa, è ufficialmente presentata ieri nell’aula consiliare del Comune. Questa edizione, patrocinata dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Napoli, si distingue per l’enfasi posta sulla legalità, il rispetto delle regole e la devozione a Sant’Antonio. Durante la conferenza stampa, sono state illustrate le principali iniziative che caratterizzeranno la manifestazione. Tra queste, spicca il coinvolgimento delle scuole locali nella realizzazione del manifesto ufficiale dell’evento.

L’assessore alla Cultura, Monica Cito, ha sottolineato l’importanza della cultura della legalità, evidenziando come i progetti scolastici, iniziati già lo scorso anno, abbiano integrato diverse forme d’arte legate alla Festa, come i laboratori musicali e della cartapesta. Il manifesto di quest’anno è stato il risultato di un contest tra gli studenti della scuola media, che hanno partecipato attivamente a un percorso di approfondimento delle tradizioni locali.

Un tema centrale della Festa sarà la pace, che tutti i comitati declineranno in un clima di condivisione e unità. Questo tema sarà il filo conduttore delle celebrazioni, riflettendo un impegno collettivo verso la coesione sociale.

Il sindaco Giacomo Romano, durante il suo intervento, ha posto l’accento sugli aspetti legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, elementi cruciali per garantire lo svolgimento sereno dell’evento. Il recente tavolo tecnico della Commissione Ordine Pubblico e Sicurezza, presieduto dal Prefetto Di Bari su richiesta del Comune di Brusciano, ha delineato le misure necessarie per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti, che si terranno dal 17 al 27 agosto.

“La normativa sull’ordine pubblico è stringente e ci impone di lavorare con grande attenzione e impegno per assicurare che tutto si svolga in modo sicuro e ordinato,” ha dichiarato il sindaco Romano. “Stiamo lavorando alacremente per mettere in sicurezza tutti i comitati, e il programma definitivo sarà reso ufficiale dopo il prossimo incontro con il Prefetto, fissato per il 7 agosto.”

L’edizione 2024 della Festa dei Gigli di Brusciano si preannuncia dunque come un evento di grande rilevanza, non solo per il suo valore culturale e religioso, ma anche per l’importante messaggio di legalità e coesione sociale che intende promuovere.