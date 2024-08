La comunità di Barra si prepara a celebrare la storica festa dei “Gigli di Barra”, un evento che affonda le sue radici in secoli di tradizione e che, dal 2021, è ufficialmente riconosciuto come parte del Patrimonio Immateriale Culturale Campano. Fin dalla ripesa dello scorso anno, dopo la pausa forzata legata al Covid, il Comune di Napoli ha voluto affiancare le associazioni del territorio per rilanciare l’antica tradizione, avviando anche la costituzione di un’apposita Fondazione pubblica.

E questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la vicesindaco Laura Lieto e l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, insieme ai consiglieri comunali Aniello Esposito e Salvatore Madonna, hanno presentato il calendario delle iniziative che accompagnano la Festa di grande importanza culturale e religiosa, che si tiene ogni anno a settembre nella zona orientale della città. Il momento clou della Festa è domenica 29 settembre con la “Ballata dei Gigli” che partirà alle 10 del mattino e proseguirà sino alle 5 del mattino del giorno dopo.

Ogni Giglio percorre la via più antica del quartiere, corso Sirena, effettua delle esibizioni caratteristiche chiamate “Girate”, ossia una rotazione su se stesso, a ritmo di musica, e fa poi ritorno nel suo rione, qualche ora dopo la mezzanotte. Alti 25 metri e pesanti circa 45 quintali, i Gigli sono in realtà molto più di semplici strutture: rappresentano l’anima del popolo, un simbolo di fede e solidarietà, espressione di una comunità che si riunisce per rendere omaggio ai valori fondamentali di appartenenza e identità.

Il numero varia da 6 a 12, realizzati da associazioni che investono tante energie per la Festa, e il compito di trasportarli è affidato a paranze formate ciascuna da un numero di persone che varia da trecento a seicento. L’evento coinvolge l’intera comunità in un momento di profonda partecipazione, dove la devozione si mescola con la storia e l’arte, creando un’atmosfera unica che richiama migliaia di appassionati e turisti da tutto il mondo. La sera del sabato che precede l’evento principale ha luogo “‘a cacciata”, che consiste nella sfilata, con musica e bandiere, delle associazioni partecipanti alla Festa.