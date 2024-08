Nella notte scorsa, un grave incendio ha sconvolto il silenzio notturno di Pagani, costringendo diverse famiglie ad evacuare un palazzo in via Fusco. Le fiamme sono divampate all’interno di un garage, causando una coltre di fumo nero che ha invaso l’area circostante. L’incendio è partito in un garage che risultava chiuso da diverse ore, facendo temere il peggio per i residenti dei palazzi vicini. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, coadiuvati dai volontari della Protezione Civile “Papa Charlie”. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, con le squadre che hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le condizioni di pericolo erano tali che alcune famiglie sono state costrette a lasciare temporaneamente le loro abitazioni, cercando una sistemazione alternativa finché la situazione non sarà completamente risolta. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma l’episodio ha lasciato una scia di preoccupazione tra i residenti.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della tenenza di Pagani, che stanno cercando di chiarire la causa dell’incendio. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi: dal possibile cortocircuito interno a un atto doloso. La saracinesca del garage, che era chiusa, non ha permesso una valutazione immediata delle cause, rendendo essenziale l’attesa della relazione dettagliata dei vigili del fuoco per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto.