I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, hanno arrestato due giovani per concorso in tentato furto aggravato. I fermati sono un 26enne di Pompei e un 29enne di Castellammare di Stabia, colti in flagrante mentre tentavano di rubare uno scooter in via Meta-Amalfi.

Il Tentato Furto in Via Meta-Amalfi

I due giovani sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine mentre cercavano di forzare il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato lungo via Meta-Amalfi. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, il furto è stato sventato e i due uomini sono stati immediatamente arrestati. Dopo l’arresto, sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio.

Indagini su Altri Episodi di Furto

Gli accertamenti dei carabinieri non si fermano qui. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire se i due indagati siano coinvolti in un secondo tentativo di furto, avvenuto in via Lauro, a Meta. Le indagini mirano a chiarire se i due giovani abbiano agito da soli o se facciano parte di un gruppo più ampio dedito ai furti di motocicli nella zona.