Un pomeriggio di relax al mare si è trasformato in un incubo per i villeggianti presenti sulla spiaggia libera tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana, ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Poco dopo mezzogiorno, un fulmine si è abbattuto sull’arenile affollato, provocando il panico tra i bagnanti.

L’Incidente

Il fulmine è caduto in mezzo agli ombrelloni, causando un forte boato che ha scosso l’intera spiaggia. In quel momento, l’area era particolarmente affollata a causa delle temperature estive elevate. L’incidente ha ferito tre donne: due abruzzesi e una turista belga di 64 anni. La turista belga, inizialmente identificata erroneamente come francese, ha subito una paralisi temporanea delle gambe ed è stata successivamente colpita da un infarto, aggravando ulteriormente le sue condizioni. È stata trasportata all’ospedale “Giuseppe Mazzini” di Teramo, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

La ferita più grave è una donna di 41 anni di Alba Adriatica, che è andata in arresto cardiaco in seguito all’incidente. È stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, intubata e trasportata in elicottero allo stesso ospedale di Teramo. Le sue condizioni sono gravissime ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

La terza vittima, una donna di 44 anni, ha riportato ferite alle gambe ma le sue condizioni non sono gravi. È stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova.

Reazioni e Conseguenze

L’episodio ha scatenato il panico tra i bagnanti, molti dei quali sono fuggiti dalla spiaggia in preda al terrore. Alcuni, sotto shock, si sono recati autonomamente alla guardia medica o ai pronto soccorso della zona per controlli.

Il fulmine ha lasciato un segno visibile sulla sabbia, creando una piccola buca nel punto in cui ha colpito. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.