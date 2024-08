Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, nelle prime ore dell’alba. Il bilancio è drammatico: un 17enne ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti feriti, due dei quali in condizioni critiche.

La Dinamica dell’Incidente

La vittima, Alfredo Sparagna, un ragazzo di 17 anni figlio di un imprenditore di Cellole, viaggiava come passeggero in una Suzuki guidata da un amico 18enne. Durante il tragitto, l’auto ha impattato frontalmente contro una Fiat 500, a bordo della quale si trovavano due ragazze di 21 e 27 anni.

Le Conseguenze dello Scontro

L’impatto tra le due vetture è stato violentissimo, tanto che i quattro giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere delle auto. Alfredo Sparagna è stato immediatamente soccorso e trasportato alla Clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, ma le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Gli altri tre giovani coinvolti nell’incidente sono stati anch’essi soccorsi. Il 18enne che guidava la Suzuki e una delle ragazze a bordo della Fiat 500 sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Caserta. La seconda ragazza è stata trasferita al San Rocco di Sessa Aurunca e si trova sotto osservazione medica.

Le Indagini in Corso

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul luogo dello scontro per fare chiarezza su quanto accaduto.