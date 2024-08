Nel primo pomeriggio di oggi, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione d’urgenza a seguito della chiusura della Tangenziale di Napoli. La decisione è presa in via precauzionale dopo il cedimento di un costone roccioso, trattenuto da una rete protettiva, che ha interessato la carreggiata in direzione Monteruscello, tra le uscite di Pozzuoli-Via Campana e Cuma.

Tangenziale Spa, concessionaria della rete stradale, ha prontamente chiuso il tratto interessato e avviato le operazioni di rimozione del masso caduto, lavorando con gli enti competenti per garantire la messa in sicurezza dell’area. L’intervento include il controllo delle strutture di contenimento e la verifica della stabilità del costone.

Per far fronte all’emergenza e minimizzare i disagi per gli automobilisti, l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha predisposto un dispositivo di traffico alternativo. L’implementazione del piano di viabilità sarà supportata dalle forze dell’ordine, che gestiranno il flusso di veicoli per evitare congestionamenti e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

La situazione resta monitorata con attenzione dalle autorità, che stanno valutando la tempistica per il ripristino della normale circolazione. Gli utenti sono invitati a seguire gli aggiornamenti e a utilizzare percorsi alternativi fino a nuova comunicazione.