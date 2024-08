Pomeriggio di tensione a Torre del Greco, dove un giovane è arrestato dopo aver danneggiato diverse auto parcheggiate e aggredito gli agenti intervenuti sul posto. Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco sono stati allertati da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa locale e si sono recati immediatamente in via Scappi Novesca, all’angolo con via Previcella.

All’arrivo, i poliziotti hanno notato un uomo che stava colpendo le auto parcheggiate con un tondino di ferro. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di fuggire, scatenando un inseguimento che si è concluso quando gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Tuttavia, una volta raggiunto, il fuggitivo ha reagito con violenza, aggredendo i poliziotti con calci e pugni.

Nonostante la resistenza del giovane, gli agenti sono riusciti, non senza difficoltà, a immobilizzarlo e a trarlo in arresto. L’uomo, un 26enne di origini maliane con precedenti penali, anche specifici, è stato accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato.

L’episodio ha creato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena e hanno espresso apprezzamento per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori provvedimenti.