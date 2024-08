La situazione legata all’inquinamento del tratto cittadino del fiume Sarno è ormai al limite. I livelli di contaminazione hanno raggiunto picchi allarmanti, mettendo seriamente a rischio la salute dei cittadini. Nonostante gli avvertimenti e i controlli annunciati dalle autorità locali, il problema persiste e, anzi, peggiora, soprattutto durante le ore notturne, quando l’attenzione sembra calare.

Un Grido d’Allarme dalla Comunità

Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, ha deciso di non restare in silenzio e ha denunciato apertamente la gravità della situazione. “Non possiamo più chiudere gli occhi. Il fiume Sarno è diventato un pericolo costante per la nostra città, e mentre alcuni continuano a minimizzare, parlando di acque ‘limpide’, la realtà è ben diversa”, ha dichiarato Santocchio. Ha sottolineato come di notte, quando i controlli sono meno rigorosi, l’inquinamento raggiunga livelli particolarmente preoccupanti.

Le Accuse al Sindaco e l’Inazione delle Autorità

La preoccupazione dei cittadini è amplificata dall’apparente disinteresse delle istituzioni locali. Santocchio ha puntato il dito contro il sindaco Pasquale Aliberti, criticando aspramente la sua gestione della crisi ambientale. “Eppure, il sindaco, che dovrebbe essere la massima autorità sanitaria, ha scelto di voltare le spalle alla città, concentrandosi invece su eventi come la Notte Bianca, finanziata con 150mila euro. È vergognoso e inaccettabile,” ha dichiarato.

Secondo Santocchio, l’inerzia del sindaco e delle altre autorità locali rappresenta un tradimento verso la comunità, che continua a soffrire le conseguenze di un’inquinamento che sta diventando insostenibile.

L’Azione di Fratelli d’Italia: Denuncia alla Procura della Repubblica

Di fronte all’inerzia delle istituzioni, Fratelli d’Italia ha deciso di agire in modo concreto. Santocchio ha annunciato che il partito ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica, chiedendo un intervento immediato per affrontare la situazione. L’obiettivo è sollecitare le autorità competenti a prendere misure drastiche per fermare l’inquinamento e proteggere la salute pubblica.