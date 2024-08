Un drammatico incidente si è verificato questa mattina a Giugliano, in via Frezza, dove un uomo di 81 anni, Tommaso Rao, ha perso la vita dopo che la sua Fiat 500 si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ma l’ipotesi principale è che l’anziano conducente abbia avuto un malore improvviso mentre era alla guida, causando la perdita di controllo del veicolo.

I carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi necessari e avviare le indagini per stabilire l’esatta dinamica dello schianto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’impatto è così violento che l’auto è rimasta gravemente danneggiata nella parte anteriore. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle autorità competenti.

I funerali di Tommaso Rao si terranno domani, domenica 11 agosto, presso il Santuario Madonna della Grazie di Giugliano, dove amici e parenti potranno dargli l’ultimo saluto. La comunità è scossa per la perdita improvvisa dell’81enne, conosciuto e benvoluto in zona.