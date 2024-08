L’anticiclone africano, che sta portando caldo intenso in tutta Italia, raggiungerà il suo picco massimo a partire da lunedì 12 agosto. Tuttavia, potrebbe iniziare a perdere forza dopo Ferragosto, aprendo la strada a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Secondo le previsioni di 3bmeteo, una perturbazione proveniente dall’Atlantico potrebbe lambire l’Italia, portando maltempo nel secondo weekend di agosto, tra sabato 17 e domenica 18.

Questa perturbazione interesserà principalmente l’Europa centrale e occidentale, ma alcune aree dell’Italia, in particolare le Alpi, potrebbero essere colpite da temporali e un calo delle temperature. La Sardegna potrebbe vedere un aumento della nuvolosità con qualche goccia di pioggia, mentre i fenomeni più intensi potrebbero limitarsi alle zone alpine, senza interessare in modo significativo le pianure, se non occasionalmente quelle piemontesi.

Quindi, il caldo estivo potrebbe allentare la sua morsa verso la fine di agosto, con l’arrivo di temporali e un leggero calo delle temperature, portando un po’ di sollievo dopo settimane di caldo intenso.