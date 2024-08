Il settore metalmeccanico, fondamentale per l’economia industriale italiana, beneficia di un sistema contrattuale ben strutturato per garantire adeguamenti salariali e tutele attraverso la contrattazione collettiva nazionale e per figli con Bonus fino a 1170 euro. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Unionmeccanica-Confapi, siglato con le organizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm, rappresenta una delle principali normative applicate dalle aziende industriali di piccole e medie dimensioni, comprese quelle artigiane.

Un’importante risorsa per i lavoratori sotto il CCNL Unionmeccanica-Confapi è l’Ente Bilaterale Metalmeccanici (EBM), che gestisce prestazioni di tutela specifiche per i lavoratori iscritti. Tra i benefici offerti dall’EBM vi sono le prestazioni familiari, che comprendono un bonus complessivo di 1170 euro per i figli suddiviso in diverse categorie:

Nascita o adozione di un figlio/a: 200 euro

Iscrizione dei figli all’asilo nido: 200 euro

Iscrizione alle scuole medie superiori: 120 euro

All’università: 200 euro

Malattia continuativa: 250 euro

Permessi ex L.104/92 per assistenza a figli o genitori non autosufficienti: 200 euro

Le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica-Confapi PMI sono obbligate a versare contributi all’EBM, come stabilito dall’articolo 53 del contratto. Questo versamento consente ai lavoratori di essere iscritti automaticamente all’EBM e di accedere ai bonus attraverso il sito web dell’ente. Per le aziende non aderenti al sistema EBM, è previsto un supplemento di 25 euro mensili per 13 mensilità da corrispondere ai lavoratori e la fornitura diretta delle prestazioni equivalenti a quelle offerte dall’EBM.

Nel mese di agosto, sarà ancora possibile presentare domande per le prestazioni familiari dedicate ai figli fino a 1170 euro. Per richiedere i benefici, i lavoratori devono compilare il modulo di domanda tramite il sistema web dell’EBM e firmarlo digitalmente, sia dal lavoratore che dall’azienda, utilizzando un SMS di convalida OTP inviato al numero di cellulare registrato. È importante tenere presente che le chiusure aziendali per ferie potrebbero ridurre i giorni utili per completare la procedura.

L’EBM ha comunicato che i propri uffici e il centralino non saranno operativi dal 15 al 21 agosto inclusi. Durante questo periodo, per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ disponibili sul sito web dell’EBM o richiedere assistenza tramite il Modulo di richiesta informazioni nella sezione Contatti del sito.