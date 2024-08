Un impegno concreto per monitorare con maggiore attenzione le manifestazioni che prevedono l’uso di fuochi pirotecnici, identificati come una delle principali cause di innesco degli incendi nel Parco Nazionale del Vesuvio, è stato garantito dai partecipanti al tavolo di lavoro convocato presso la Prefettura di Napoli. L’incontro, presieduto dal prefetto Michele di Bari, ha visto la partecipazione del presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, dei sindaci dei 13 comuni che fanno parte del Parco, nonché dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dei commissariati di polizia locali.

La Lotta Contro gli Incendi: Un Coordinamento Efficace

Il prefetto Michele di Bari ha aperto la riunione sottolineando l’importanza del tavolo di coordinamento per la sicurezza, attivo dal mese di luglio, che è stato fondamentale per fronteggiare gli incendi che hanno colpito il territorio del Parco a macchia di leopardo. Grazie all’efficace collaborazione tra le forze dell’ordine e gli enti preposti, sotto la direzione della Prefettura, è possibile limitare significativamente i danni provocati da questi eventi spesso imprevedibili e difficili da gestire.

Durante l’incontro, il prefetto ha espresso gratitudine a tutti i soggetti coinvolti, riconoscendo l’enorme sforzo compiuto per ottenere i risultati positivi finora raggiunti. Ha inoltre incoraggiato i presenti a rafforzare ulteriormente la collaborazione, che si è già dimostrata efficace nel corso delle recenti operazioni di emergenza.

Misure Rafforzate per la Tutela del Parco Nazionale del Vesuvio

Il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, ha ribadito l’importanza di intensificare l’adozione di misure preventive volte a garantire il rispetto delle norme di salvaguardia vigenti nel Parco. In una nota del 23 agosto, De Luca aveva già invitato i sindaci della Comunità del Parco a potenziare le attività di controllo, per prevenire il rischio di incendi, specialmente in occasione di eventi e manifestazioni che prevedono l’utilizzo di fuochi pirotecnici.

Nel corso dell’incontro, De Luca ha ringraziato il prefetto Michele di Bari per la continua disponibilità e il supporto fornito all’Ente Parco. Ha inoltre esteso la sua gratitudine ai sindaci e a tutte le forze dell’ordine per l’impegno profuso nella protezione del Parco e per la collaborazione futura, che sarà essenziale per preservare questo prezioso patrimonio naturale.

La Sfida Continua: Prevenzione e Collaborazione per la Sicurezza del Parco

Il Parco Nazionale del Vesuvio rappresenta non solo un’area di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche un ecosistema fragile che necessita di una protezione costante. L’impegno delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine è cruciale per prevenire e limitare i danni causati dagli incendi, che rappresentano una minaccia costante per la flora e la fauna del Parco.

Il rafforzamento delle misure di monitoraggio, in particolare durante le manifestazioni pubbliche, e la continua collaborazione tra i vari enti coinvolti, rappresentano passi fondamentali per garantire la sicurezza e la tutela del Parco Nazionale del Vesuvio.