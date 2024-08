Oggi l’area dei Monti Lattari colpita da un incendio di vaste proporzioni, che ha interessato principalmente i territori comunali di Gragnano e Pimonte. La situazione è esaminata nel corso di una riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), convocata nel pomeriggio dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della SORU regionale e i sindaci dei comuni coinvolti.

L’incendio ha devastato un’area boschiva nel comune di Gragnano, avvicinandosi anche ai confini del comune di Pimonte. Fortunatamente, l’area colpita è situata lontano dalle abitazioni civili, riducendo così il rischio per la popolazione locale. Tuttavia, la portata del rogo ha richiesto un intervento significativo.

La SORU regionale ha immediatamente mobilitato il Dos della Comunità Montana dei Monti Lattari, che ha coordinato l’impiego di due elicotteri per il lavoro di spegnimento aereo. Sul terreno, i vigili del fuoco sono intervenuti con autobotti e una squadra speciale, concentrandosi sulla delimitazione e il controllo del fuoco. Anche le protezioni civili comunali hanno partecipato alle operazioni, con squadre di volontari impegnate sul campo.

Grazie a questi sforzi congiunti, l’incendio è stato circoscritto, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per garantire che le fiamme non riprendano vigore. Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori danni, il Prefetto ha disposto la cinturazione delle aree interessate dalle fiamme con personale delle forze di polizia.

La Prefettura di Napoli continua a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione fino a quando non sarà completamente risolta l’emergenza.