Un grave incendio è scoppiato nella zona di Cinecittà Est, precisamente nel “pratone” di Torre Spaccata, a Roma. L’incendio ha provocato il ferimento di quattro persone, tra cui un caposquadra dei Vigili del Fuoco e tre volontari della Protezione Civile, che sono rimasti gravemente ustionati durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate velocemente, rendendo le operazioni di soccorso particolarmente difficili.

L’Intervento e i Feriti

L’incendio è stato segnalato nella giornata di ieri in via Filomusi Guelfi, nell’area verde di Torre Spaccata, a Roma. A seguito della segnalazione, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale e la Polizia di Stato per contenere le fiamme. Durante le operazioni, un caposquadra dei Vigili del Fuoco e tre volontari della Protezione Civile sono stati travolti dal fuoco e hanno riportato ustioni gravi.

Situazione in Evoluzione

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse a causa del vento, che ha favorito la rapida diffusione delle fiamme. Anche nella serata di ieri, le operazioni erano ancora in corso, con gli sforzi delle squadre di emergenza concentrati nel cercare di contenere l’incendio per evitare ulteriori danni.

Ricovero e Prognosi

I quattro feriti sono stati prontamente trasportati all’ospedale Sant’Eugenio, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Le condizioni dei feriti, tutti impegnati nelle operazioni di soccorso, destano preoccupazione, e saranno necessari ulteriori accertamenti per valutare l’entità delle ustioni riportate.