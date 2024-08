Un uomo di 51 anni, residente a Pomigliano d’Arco e già noto alle forze dell’ordine, si è presentato all’ospedale Villa dei Fiori con una ferita d’arma da fuoco al polpaccio destro. Secondo una prima ricostruzione sommaria, sembra che l’uomo sia colpito da un proiettile vagante mentre si trovava in sella al suo motorino nelle vicinanze del complesso di edilizia popolare 219/81 a Pomigliano d’Arco.

Indagini in Corso

L’incidente ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di sorveglianza nella zona per determinare l’origine del colpo e identificare eventuali responsabili.

Clima di Tensione

L’episodio ha contribuito a incrementare il clima di tensione nella comunità locale, già segnata da episodi di violenza. Le indagini proseguono senza sosta, e gli inquirenti stanno valutando tutte le piste possibili, inclusa quella di un regolamento di conti o di un atto intimidatorio.