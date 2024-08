Ayoub El Jamili, cittadino marocchino, è stato arrestato per l’omicidio del tunisino Khalil Trabelsi, avvenuto lo scorso 18 luglio nella casa circondariale di Salerno. La tragica vicenda ha scosso l’istituto penitenziario e ha portato a un’indagine rapida che ha individuato il presunto colpevole.

I Dettagli dell’Omicidio

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalle autorità, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due detenuti. Khalil Trabelsi è stato ripetutamente colpito alla testa con un oggetto contundente, riportando gravi lesioni che hanno reso necessario il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona. Nonostante gli sforzi dei medici, il tunisino è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

L’Arresto di Ayoub El Jamili

L’ordinanza di arresto è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Salerno, su richiesta dell’ufficio inquirente, sotto la direzione del facente funzioni di procuratore, Francesco Soviero. L’indagato, Ayoub El Jamili, è stato raggiunto dal provvedimento di custodia cautelare grazie all’intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria.

Indagini e Sviluppi Futuri

Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriori dettagli riguardanti la dinamica dell’omicidio e il contesto che ha portato alla lite mortale. Le autorità stanno valutando tutti gli elementi disponibili per assicurare che venga fatta giustizia per la vittima.