Punto da una zanzara, prende la Febbre del Nilo e finisce in rianimazione all’ospedale Ruggi di Salerno. Si tratta di un uomo di 59 anni di Altavilla Silentina, il primo caso emerso qualche giorno fa in Campania. Le sue condizioni si sono repentinamente aggravate ed ora rischia la vita.

La febbre del Nilo è causata dalla puntura di una zanzara, ma non è ancora chiaro come l’uomo sia potuto entrare in contatto con la malattia. Un circostanza che preoccupa ed a cui si dovrà risalire per comprenderne fino in fondo le cause prima di fare allarmismi.