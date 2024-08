Con l’arrivo di un neonato, i genitori in Italia possono beneficiare di numerosi incentivi economici, sia statali che comunali, per sostenere le spese legate alla crescita del bambino, compreso un Bonus da 525 euro. Questi aiuti sono particolarmente significativi nel primo anno di vita e possono arrivare a superare i 10.000 euro, soprattutto per le famiglie con un basso ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Ecco un elenco dei principali contributi disponibili:

Assegno Unico e Universale

L’Assegno Unico è il principale strumento di sostegno economico per le famiglie con figli. L’importo varia in base all’ISEE:

ISEE fino a 17.090,61 euro: si ricevono circa 200 euro al mese per figlio, con una maggiorazione del 50% nel primo anno di vita del bambino, portando il totale a quasi 300 euro mensili per arrivare a Bonus da 525 euro (circa 3.600 euro all’anno).

ISEE superiore a 17.090,61 euro: l’importo diminuisce gradualmente, ma si ha comunque diritto a una maggiorazione per i figli minori di 3 anni e se nel nucleo familiare sono presenti almeno tre minori.

Maggiorazioni aggiuntive: sono previste ulteriori maggiorazioni se entrambi i genitori lavorano (circa 34 euro in più al mese) e per i figli disabili non autosufficienti (119 euro aggiuntivi).

Bonus Asilo Nido che contribuisce ai 525 euro

Questo bonus è pensato per coprire parte delle spese per l’asilo nido e varia a seconda dell’ISEE:

Fino a 25.000 euro di ISEE: fino a 3.000 euro all’anno.

Tra 25.000 e 40.000 euro di ISEE: fino a 2.500 euro all’anno.

Oltre 40.000 euro di ISEE: fino a 1.500 euro all’anno.

Dal 2024, per le famiglie con un altro figlio sotto i 10 anni, il bonus aumenta fino a 3.600 euro per ISEE sotto i 25.000 euro e fino a 3.100 euro per ISEE tra 25.000 e 40.000 euro.

Assegno di Maternità dei Comuni

Rivolto alle mamme disoccupate con un ISEE familiare inferiore a 20.221 euro, questo assegno prevede un contributo di circa 404 euro al mese per cinque mesi, per un totale di poco più di 2.000 euro.

Bonus Latte Artificiale

Le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro possono richiedere un contributo per l’acquisto di latte artificiale nei primi sei mesi di vita del bambino, fino a un massimo di 400 euro all’anno. L’importo varia da regione a regione.

Somma degli Incentivi

Combinando l’Assegno Unico, il Bonus Asilo Nido e gli altri contributi, le famiglie possono ricevere un supporto economico che supera i 10.000 euro nel primo anno di vita del bambino, a seconda della loro situazione economica e familiare per un Bonus mensile da circa 525 euro.

Questi incentivi rappresentano un’importante risorsa per le famiglie italiane, contribuendo a ridurre il peso economico legato alla crescita dei figli. Tuttavia, è fondamentale verificare i requisiti specifici e le modalità di richiesta per ogni bonus presso le istituzioni competenti.