Nella notte tra martedì e mercoledì, un furto ha sconvolto la tranquillità di via Mazzini a Cava de’ Tirreni. I ladri, approfittando del caldo estivo che aveva spinto i proprietari a lasciare i balconi aperti, sono riusciti a entrare nell’appartamento al secondo piano senza dover forzare finestre o porte. Con ogni probabilità, i malviventi hanno utilizzato uno spray narcotizzante per addormentare la famiglia, permettendo loro di compiere il furto di oro, gioielli e denaro senza essere disturbati.

Secondo le ricostruzioni, dopo aver completato il loro bottino, i ladri hanno tentato un secondo colpo saltando sul balcone del vicino. Tuttavia, in questo caso, gli inquilini si sono svegliati e hanno messo in fuga i malviventi. I ladri sono riusciti a scappare aggrappandosi ai balconi e sono fuggiti a bordo di un’auto, già pronta e con il motore acceso, aspettandoli in strada.

La situazione si fa particolarmente allarmante anche alla luce di altri recenti tentativi di furto nella zona. Solo il giorno prima, a Sant’Arcangelo e Sant’Anna, due tentativi di furto sono sventati grazie all’intervento dei vicini e ai sistemi di allarme. In questi casi, una banda composta da due uomini e un complice alla guida di una Fiat Stilo bianca era costretta a fuggire senza riuscire a completare i furti.

La crescente ondata di furti ha sollevato forti preoccupazioni tra i cittadini e ha alimentato la polemica riguardo alla sicurezza pubblica. Nonostante i frequenti appelli, il tanto pubblicizzato controllo di vicinato sembra essere ancora in fase di implementazione e non ha ancora avuto effetto nella pratica.

Gennaro Vitale, uno dei residenti, ha sottolineato l’urgenza di azioni concrete per contrastare il fenomeno: «Il problema dei furti è molto esteso, dal Cilento all’agronocerino, e la nostra zona non è immune, soprattutto data la nostra conformazione del territorio. È fondamentale che ogni anomalia venga denunciata per alzare l’allerta e che la prefettura rinforzi le volanti sul territorio. L’attuazione del controllo di vicinato, da noi proposto e richiesto, è una misura urgente che potrebbe fare la differenza».

Nel frattempo, i residenti sono invitati a rimanere vigili e a collaborare con le forze dell’ordine. È importante segnalare qualsiasi comportamento sospetto e favorire l’assistenza reciproca, soprattutto per le fasce più vulnerabili come gli anziani e i bambini.