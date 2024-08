Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di Francesco Bergamo, 37 anni, a Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo. L’arresto è avvenuto mentre i militari, guidati dal maresciallo maggiore Procolo Petrungaro, stavano pattugliando via Lago Patria insieme alla sezione radiomobile della compagnia locale.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata da un furgone Citroen Jumper con la targa posteriore parzialmente coperta da nastro isolante, parcheggiato presso un distributore di carburanti. Insospettiti dalla situazione, i Carabinieri hanno sospettato inizialmente una possibile rapina. Tuttavia, avvicinandosi, hanno scoperto che l’uomo stava trasferendo gasolio in una cisterna all’interno del furgone.

Francesco Bergamo, già noto alle autorità, è stato fermato e sono stati avviati gli accertamenti. Le indagini hanno rivelato che Bergamo stava utilizzando sette carte di credito clonate per effettuare prelievi di carburante in vari distributori della zona, per un totale di 2.511 euro. L’accusa nei confronti del 37enne è di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento. L’uomo è stato arrestato e le indagini continuano per approfondire il caso e identificare eventuali complici o ulteriori illeciti connessi.