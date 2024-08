Una violenta esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto questa mattina un trullo a Cisternino, in provincia di Brindisi, lasciando una scia di distruzione e angoscia. Una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita nell’incidente ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono ancora incerte, ma si teme per la sua vita.

Mentre i soccorritori lavorano senza sosta, un uomo di 55 anni, probabilmente il marito della donna ferita, risulta ancora disperso sotto le macerie. I Vigili del Fuoco di Brindisi, che sono intervenuti sul posto dalle 8:25 di questa mattina, stanno scavando tra i detriti nella speranza di trovarlo vivo. Le operazioni di soccorso sono delicate e complesse a causa dei danni ingenti subiti dal trullo, una tipica costruzione in pietra pugliese, che è in parte crollata a seguito dell’esplosione.

L’incidente ha coinvolto quattro persone che si trovavano all’interno del complesso di trulli al momento dell’esplosione. Fortunatamente, le altre due persone, che si trovavano in una zona distante dall’epicentro dell’esplosione, sono rimaste illese.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche il personale della Protezione Civile e i Carabinieri per gestire l’emergenza e indagare sulle cause dell’esplosione. Sebbene le circostanze esatte siano ancora da chiarire, l’ipotesi principale rimane quella di una fuga di gas che avrebbe innescato la deflagrazione.