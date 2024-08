Una tragica esplosione ha sconvolto la notte di Ferragosto a Porto Cesareo, nel cuore del Salento. Un bilocale situato in una casa vacanze è stato devastato da una fuga di gas che ha causato un’esplosione, ferendo gravemente tre persone.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, quando una perdita di gas all’interno dell’abitazione ha provocato un’esplosione di forte intensità. Le fiamme, scaturite dall’incendio successivo, hanno gravemente ferito un uomo di 48 anni, sua figlia di 24 anni e il fidanzato di lei, anch’egli 24enne. I tre sono stati immediatamente soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale: due sono stati trasferiti al Perrino di Brindisi e uno al Vito Fazzi di Lecce. Le loro condizioni sono critiche a causa delle gravi ustioni riportate.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, lavorando incessantemente dalle una fino alle quattro del mattino per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’esplosione ha causato danni significativi alla struttura, rendendo necessaria un’accurata valutazione della stabilità dell’edificio.

Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le esatte cause della fuga di gas e per accertare eventuali responsabilità. I primi rilievi sul posto hanno evidenziato la necessità di ulteriori accertamenti tecnici per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente.

Questa tragica vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, soprattutto in un periodo come quello di Ferragosto, tradizionalmente dedicato alle celebrazioni e al riposo.