Paura a Torre del Greco, dove un’esplosione ha distrutto una Maserati parcheggiata in corso Garibaldi, vicino al porto. L’incidente, avvenuto intorno alle 2:00, ha scosso i residenti della zona, che sono stati svegliati da un forte boato. Subito dopo l’esplosione, i primi abitanti che si sono affacciati dalle finestre e dai balconi hanno visto l’auto avvolta dalle fiamme. La segnalazione ai vigili del fuoco è stata immediata, e sul posto sono intervenuti i pompieri insieme ai carabinieri. Nonostante l’intervento tempestivo, il veicolo è completamente distrutto dal rogo.

Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, è emerso che l’incendio è stato causato da un ordigno rudimentale, posizionato sotto la macchina da ignoti. Attualmente, i carabinieri stanno conducendo un’indagine per risalire agli autori del gesto. Sono state recuperate le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, e il proprietario del veicolo sarà ascoltato per cercare di far luce sull’accaduto.

L’episodio ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, che ora attende con apprensione ulteriori sviluppi delle indagini.