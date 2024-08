Il Comune di Torre del Greco, sotto la guida del sindaco Luigi Mennella, ha annunciato un ambizioso piano di assunzioni che prevede l’inserimento di oltre 130 nuovi dipendenti entro la fine dell’anno. Questa iniziativa, contenuta nella delibera che ridisegna il piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024/2026, mira a rispondere alla significativa carenza di personale che attualmente affligge l’ente.

Una Risposta alla Crisi di Personale

Attualmente, il Comune conta 195 dipendenti, di cui 184 a tempo indeterminato e pieno. Tuttavia, la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi anni, poiché circa 40 dipendenti sono previsti in pensionamento entro il 2026. Per far fronte a questa emergenza, l’amministrazione ha deciso di adottare misure concrete e immediate.

Dettagli del Piano di Assunzioni

Il piano prevede innanzitutto la conferma e l’avvio dei concorsi già in corso, che porteranno all’assunzione di 34 nuovi dipendenti con contratti a tempo indeterminato, di cui il 50% a tempo pieno. Per completare il fabbisogno di personale, verranno utilizzate altre modalità di reclutamento, tra cui mobilità volontaria, scorrimento di graduatorie vigenti di altri enti e altre forme previste dalla legge.

Riorganizzazione e Innovazione

La delibera approvata dalla giunta ha messo in evidenza la necessità di una radicale riorganizzazione della macchina amministrativa. Il piano include una revisione profonda delle risorse umane e una valutazione della necessità di nuove assunzioni per garantire il ricambio generazionale e migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. Un altro aspetto cruciale del piano è l’implementazione della digitalizzazione e innovazione, con l’obiettivo di potenziare i processi informativi e la gestione documentale dell’amministrazione.

Concorsi e Tempistiche

Attualmente sono in corso i concorsi per l’assunzione di 22 istruttori amministrativi, 2 istruttori contabili e 8 istruttori tecnici. Si prevede che le procedure di assunzione siano completate entro settembre 2024. La riorganizzazione dell’amministrazione comunale, pur richiedendo tempo, è considerata essenziale per migliorare l’efficienza operativa e attrarre finanziamenti esterni destinati alla realizzazione di opere pubbliche e al miglioramento della città.

Commenti del Sindaco e del Sindacato

Il sindaco Luigi Mennella ha sottolineato l’importanza di queste assunzioni per garantire il buon funzionamento dell’ente e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal Metalmeccanici, ha espresso preoccupazione per le carenze di sicurezza e organizzazione dell’attuale struttura, sottolineando la necessità di un impegno continuo per garantire condizioni di lavoro adeguate e una gestione più efficiente delle risorse umane.