Il litorale domizio è stato teatro di due drammatiche perdite di vite umane in poco più di ventiquattro ore, durante i giorni di Ferragosto. Le due vittime, un uomo di 66 anni di Maddaloni e un 34enne di origine tunisina, sono morte in spiaggia, davanti agli occhi increduli dei propri familiari e di numerosi bagnanti.

Il Primo Incidente a Pinetamare

Il primo episodio si è verificato il giorno di Ferragosto, sulla spiaggia di Pinetamare, a Castel Volturno. Un uomo di 34 anni, di nazionalità tunisina, è annegato dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua, vicino alla riva. Nonostante il mare fosse calmo e il rapido intervento del bagnino, il giovane è stato riportato a riva privo di vita. La Polizia di Stato e la Guardia Costiera sono intervenuti rapidamente, avviando un’indagine. La salma è stata trasferita presso l’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove sarà sottoposta ad autopsia per chiarire le cause del decesso.

Seconda Tragedia a Mondragone

La seconda tragedia è avvenuta il giorno successivo, nella tarda mattinata, su una spiaggia libera a Mondragone, vicino alla località Fiumarella. Saverio Tramontano, 66 anni, residente a Maddaloni, si trovava al mare con la famiglia quando è stato colto da un malore subito dopo essersi tuffato in acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei familiari e l’intervento tempestivo dei soccorritori, l’uomo è deceduto. Il corpo è stato trasferito al cimitero di Mondragone, in attesa del trasferimento nella sua città natale per i funerali.