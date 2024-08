Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, sotto la direzione del vicequestore Giuseppe Fedele, hanno portato a termine un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di un fruttivendolo locale, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa sera, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del presunto spacciatore. Durante l’operazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una considerevole quantità di droga. Nel dettaglio, sono trovati 2,450 chilogrammi di hashish e 100 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale utilizzato per pesare e confezionare le sostanze stupefacenti.

Il fruttivendolo, il cui nome non è reso noto, è arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. L’operazione rappresenta un significativo colpo contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona e dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità legata alla droga.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri legami del detenuto con la rete di spaccio e per valutare ulteriori sviluppi del caso. La comunità di Battipaglia esprime preoccupazione per l’emergenza droga, ma accoglie con favore gli sforzi delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza e legalità nella zona.