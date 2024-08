Un nuovo incidente stradale ha sconvolto la provincia di Latina, segnando un’altra notte di sangue sulle strade. Questa volta, il dramma si è consumato a Fondi, dove una giovane di 24 anni, Mariagrazia Bedin, ha perso la vita in un tragico incidente. La ragazza viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno, un 22enne di origine albanese, quando l’auto ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi più volte.

L’impatto è stato devastante. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per la giovane donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. A bordo dell’auto c’erano anche la sorella della vittima e il neonato della coppia. Quest’ultimo, trasportato d’urgenza in elicottero a Roma, è attualmente ricoverato in terapia intensiva, dove lotta tra la vita e la morte. Le condizioni del piccolo sono critiche, ma stabili. La sorella della donna e il padre del bambino, invece, non sarebbero in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto, risultato positivo ai test per l’uso di alcol e sostanze stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Attualmente si trova piantonato in ospedale, dove è stato ricoverato a seguito delle ferite riportate nell’incidente.

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di non mettersi alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Le autorità continuano a lavorare per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale piange la perdita di una giovane vita e prega per la sopravvivenza del neonato.