Arrestato F. M., un 50enne con precedenti penali, accusato di aver narcotizzato e rapinato diverse persone a Napoli. I Carabinieri del Nucleo Operativo Stella hanno eseguito una misura cautelare nei confronti dell’uomo, già detenuto per reati simili, in seguito a una serie di episodi avvenuti tra il 6 e il 10 luglio scorsi.

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Napoli Stella in collaborazione con la Compagnia Napoli Centro, hanno rivelato che F. M., disoccupato e tossicodipendente, avrebbe adescato le sue vittime offrendo loro bevande adulterate con benzodiazepine, una sostanza sedativa. Le vittime, sette in totale (sei donne e un uomo tra i 20 e i 55 anni), hanno riportato sintomi di forte stordimento e perdita di coscienza, risvegliandosi poi con ferite e derubate.

Il modus operandi dell’aggressore includeva l’uso di una mascherina rossa e la presentazione come cameriere neo assunto. Il 6 luglio, in un negozio di casalinghi e detersivi, F. M. ha convinto quattro dipendenti a bere delle bevande, portandole alla perdita di coscienza. La prontezza dei presenti ha impedito la rapina, ma le analisi mediche hanno confermato la presenza di benzodiazepine nel loro sistema.

L’uomo è poi tornato a colpire il 10 luglio, questa volta presso una pescheria e una tabaccheria in Via Foria. Con l’aiuto inconsapevole di baristi, è riuscito a far consegnare delle bevande adulterate ai proprietari, narcotizzandoli e derubando denaro dalle tasche di una delle vittime.

Le autorità sono riuscite a identificare e collegare F. M. agli episodi grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza delle vittime. La sua cattura rappresenta un sollievo per la comunità locale, ancora scossa da questi atti criminali. La rapidità e l’efficacia delle indagini riflettono un impegno congiunto delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria partenopea nel garantire la sicurezza dei cittadini.