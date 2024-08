In piazza Matteotti, nel cuore della città di Castellammare di Stabia, un episodio di violenza familiare ha richiesto l’intervento urgente dei carabinieri. Un uomo di 43 anni, già sotto indagine per maltrattamenti in famiglia, si è nuovamente scagliato contro la madre anziana di 81 anni. Questo drammatico evento è avvenuto nel contesto di un’escalation di violenza che ha preoccupato le autorità, spingendo i carabinieri a intervenire con tempestività.

L’uomo, noto per l’abuso di sostanze stupefacenti, ha reagito barricandosi nella sua camera da letto per evitare l’arresto, utilizzando sedie e armadi per bloccare l’accesso. La situazione è apparsa subito critica, e i carabinieri, in collaborazione con la Procura di Torre Annunziata, hanno deciso di agire rapidamente per evitare ulteriori pericoli per l’anziana donna.

L’operazione, che ha richiesto il supporto della radiomobile di Castellammare di Stabia e dei Vigili del Fuoco, è durata oltre un’ora. Dopo una lunga trattativa, i militari della stazione di Gragnano sono riusciti a forzare l’ingresso nella stanza e a mettere fine alla situazione di pericolo. L’uomo è stato infine notificato dell’allontanamento dalla casa familiare, una misura cautelare adottata per proteggerlo da ulteriori episodi di violenza.

Questo evento mette in luce l’importanza di un intervento rapido e coordinato da parte delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza familiare, evidenziando al contempo la necessità di misure preventive per tutelare le vittime di maltrattamenti domestici.