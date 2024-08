Una lite domestica è degenerata in un’aggressione con coltello ieri sera a San Felice a Cancello, un tranquillo comune in provincia di Caserta. Due donne conviventi, coinvolte in una discussione per futili motivi, sono arrivate a un punto di non ritorno quando una delle due ha colpito l’altra con un coltello da cucina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta all’interno della loro abitazione. La vittima, una donna di 53 anni, ha riportato una ferita al collo, fortunatamente non letale. I carabinieri, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento, sono intervenuti tempestivamente. Sul posto hanno trovato la vittima in stato di shock e con una ferita sanguinante, mentre l’aggressore, una donna di 47 anni, era ancora presente in casa.

Dopo aver constatato la gravità della situazione, i militari hanno immediatamente richiesto l’intervento del servizio di emergenza medica “118”. I sanitari hanno trasportato la ferita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caserta, dove le sono prestate le cure necessarie. Nonostante la gravità della ferita, la donna non è in pericolo di vita.

La 47enne, autrice dell’aggressione, ha ammesso davanti ai carabinieri di aver colpito la compagna con un coltello da cucina di circa 20 centimetri, prontamente sequestrato come prova dell’aggressione. La donna, in evidente stato di sconvolgimento, è portata in caserma per essere interrogata.

In seguito all’interrogatorio, d’intesa con l’autorità giudiziaria competente, la donna è stata denunciata a piede libero con l’accusa di lesioni personali aggravate e le è notificato un provvedimento d’urgenza che dispone il suo allontanamento dalla casa familiare.